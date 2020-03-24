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عاجل.. الصحة تخصص أرقام طوارئ لـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الصحة تخصص أرقام طوارئ لـكورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

عاجل.. الصحة تخصص أرقام طوارئ لـ

الخليج 365

قام مكتب الصحة في ساحل حضرموت، بتخصيص أرقام طوارئ مخصصة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأسيس غرفة عمليات مركزية وربطها بفرق استجابة سريعة على مدار ٢٤ ساعة.

 

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وجاءت أرقام استقبال البلاغات والاستفسارات كالتالي:

05317499

717467638  للاتصال

05303498  واتس أب

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