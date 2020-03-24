شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الصحة تخصص أرقام طوارئ لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الصحة تخصص أرقام طوارئ لـكورونا الثلاثاء 24 مارس 2020 الخليج 365 قام مكتب الصحة في ساحل حضرموت، بتخصيص أرقام طوارئ مخصصة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأسيس غرفة عمليات مركزية وربطها بفرق استجابة سريعة على مدار ٢٤ ساعة.

Advertisements وجاءت أرقام استقبال البلاغات والاستفسارات كالتالي: 05317499 717467638 للاتصال 05303498 واتس أب

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