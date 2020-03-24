عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثروة المعدنية تخفض العمالة بنسبة ٨٥

الثلاثاء 24 مارس 2020

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ألزمت جهات تنظيم قطاع الثروة المعدنية، مختلف شركات النفط، ومصافي التكرير، ووحدات الاستكشافات النفطية، والمساحة الجيولوجية، بخفض أعداد موظفيها بنسبة ٨٥ ٪، وذلك لمكافحة انتشار كورونا.



بالإضافة إلى توفير المعقمات والمطهرات والكمامات اللازمة للموظفين المداومين، وألغاء العمل بنظام البصمة أو التوقيع، وقامت نشر لواصق توعوية وتعريفية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وتعليقها بالممرات والمكاتب.