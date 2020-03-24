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الزُبيدي يوجه بمجابهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي يوجه بمجابهة كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

الزُبيدي يوجه بمجابهة كورونا

الخليج 365

وجه الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس مجلس القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي، على ضرورة مجابهة وباء كورونا، وتسخير كافة جهود المجلس لمنع انتشاره.

 

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وشددت كافة قيادات الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري مساء أمس الاثنين، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس الزبيدي، لوقاية الجنوب وحضرموت من فيروس كورونا.

 

ودعت إلى الالتزام بإرشادات خبراء منظمة الصحة العالمية، وتطبيق توجيهات الرئيس الزُبيدي، لحماية الجنوب من تفشي الوباء.

 

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