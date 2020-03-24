شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: دولة عربية لم تبلّغ تسجيلها أي إصابات بـ«كورونا» حتى الآن "تعرف عليها" والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 02:03 صباحاً - «الصحة العالمية»: دولة عربية لم تبلّغ تسجيلها أي إصابات بـ«كورونا» حتى الآن "تعرف عليها"

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في اليمن.

وأوضح مكتب المنظمة في اليمن عبر بيان له على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في اليمن».

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وتابعت المنظمة: «بالشراكة مع البنك الدولي، تدعم منظمة الصحة العالمية تجهيز مركز حجر طبي في عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات».

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