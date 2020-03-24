شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : قدّمت عشرات البرامج التوعوية من الفيروس..شاهد بالصوره "كورونا" يضرب أبرز مذيعة إيرانية والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 02:03 صباحاً - قدّمت عشرات البرامج التوعوية من الفيروس..شاهد بالصوره "كورونا" يضرب أبرز مذيعة إيرانية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي؛ أصيبت بفيروس كورونا المستجد"، مضيفاً أنها "حالياً في الحجر الصحي".



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ووفق "روسيا اليوم" قدّمت ميرسيدي؛ أخيراً عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي؛ نائب وزير الصحة الإيراني الذي أُصيب بالفيروس وتعافى منه أخيراً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصاً.



