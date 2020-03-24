شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام اليمني : يوجه بايقاف جميع الصحف الرسمية والاهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل وحصيلة عداد الضحايا .. في المواجهات بين القبائل والحوثيين في رداع (الاسماء) السعودية : وزير التعليم جاهزون لكل الخيارات .. سنحقق العدالة للطلاب عقاب كارثي ومزلزل تعرض له مقيم يمني في المملكة من قبل دورية امنية سعودية قبضت عليه لأنه خرق حظر التجوال .. شاهد العقاب الذي ابكى كل المغتربين اليمنيين من شدة القهر هكذا يتعملون الحوثيين مع اسواق القات بزمن فيروس كورونا

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