شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي تفجر مفاجأة محرجة وتفضح ‘‘زميلاتها’’ : هذا ما كان يحدث بين الفنانين والفنانات في زماننا.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت الفنانة ليلى علوي تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن بعض الفنانات الموجودات حاليا.

و شنت ليلى علوي هجوما شرسا على فنانة دون أن تذكر اسمها ، مؤكدة أن معايير الشهرة تغيرت الآن . أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​

وقالت "ليلى" في تصريحات تلفزيونية: دلوقتي أي واحدة عايزة تحقق شهرة تروح ترقص شوية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدين تتشهر . وأضافت: الفنانين على أيامنا كانوا بيقفوا جنب بعضهم ويحبوا النجاح بس دلوقت الوضع اتغير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تفجر مفاجأة محرجة وتفضح ‘‘زميلاتها’’ : هذا ما كان يحدث بين الفنانين والفنانات في زماننا.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.