شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث.. شاهد كيف أحزنت الجماهير في آخر ظهور لها والان مع التفاصيل

نعت مذيعة الجزيرة الإعلامية، علا الفارس، الطالبة الأردنية بلقيس بني هاني ، التي توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر " إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة بلقيس بني هاني الله يغفر لها ويرحمها يارب #بلقيس_بني_هاني