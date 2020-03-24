شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث.. شاهد كيف أحزنت الجماهير في آخر ظهور لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​le type="text/css">body { -webkit-user-select: none; -moz-user-select: -moz-none; -ms-user-select: none; user-select: none; } نعت مذيعة الجزيرة الإعلامية، علا الفارس، الطالبة الأردنية بلقيس بني هاني ، التي توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر " إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة بلقيس بني هاني الله يغفر لها ويرحمها يارب #بلقيس_بني_هاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث.. شاهد كيف أحزنت الجماهير في آخر ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.