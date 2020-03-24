شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منظمة الصحة العالمية تكشف عن الدولة العربية الأكثر أمانا للحماية من فيروس كورونا ..وتؤكد أنها خالية تماما من هذا الوباء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت منظمة الصحة العالمية ان الجمهورية اليمنية لم تسجل حتى اليوم أي حالة مصابة بفيروس كورونا ، موضحة أن جميع حالات الاشتباه التي تم فحصها كانت نتائجها سلبيه .
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وفي ذات السياق قالت مصادر بالقطاع الصحي في اليمن أن المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، ستختفي بعد سبعة أيام فقط.
واوضحت المصادر أن اليمن ستعدي مرحلة الخطورة بعد سبعة أيام ، ولن يكون هناك مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس بعد ذلك التاريخ .
واشارت المصادر انها اعتمدت بفرضيتها على تاريخ إعلان الحكومة اليمنية اغلاق جميع المنافذ ، ووصول آخر رحلة طيران إلى البلاد في تاريخ 16 مارس 2020م ، وبما أن اعراض الاصابة بالفيروس تظهر على الشخص بعد 14 يوم ، فإن تاريخ 30 مارس سيكون مكملا لتلك الفترة التي كان يفترض ان يقضيها القادمين على اخر رحلة في الحجر وهي (14)يوم ، وفي حال لم يتم تسجيل أي حالة قبل 30 مارس فإن اليمن سيكون قد عدى مرحلة الخطر ، وتصبح احتمالات تفشي الفيروس فيه ضئيلة لأن جميع منافذ البلاد مغلقة .
يشار إلى أن اليمن اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وصول الفيروس إلى البلاد ، واغلقت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلقت التعليم بالجامعات والمدارس ، بالاضافة الى تعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ، واغلاق جميع صالات الافراح والحدائق والمنتزهات ومنع التجمعات في الأماكن العامة.
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