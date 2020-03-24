شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منظمة الصحة العالمية تكشف عن الدولة العربية الأكثر أمانا للحماية من فيروس كورونا ..وتؤكد أنها خالية تماما من هذا الوباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت منظمة الصحة العالمية ان الجمهورية اليمنية لم تسجل حتى اليوم أي حالة مصابة بفيروس كورونا ، موضحة أن جميع حالات الاشتباه التي تم فحصها كانت نتائجها سلبيه .

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• إذا كنت تتناول هذا المشروب فتوقف عنه الان فورا لأنه سبب رئيسي للاصابة بالصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم ..شاهد

• ملابس رخيصة الثمن ومتوفرة في جميع الدول العربية تحمي الجسم من فيروس كورونا بشكل مذهل وبنسبة 100% ..لكنها مخصصة لفئة معينة فقط من البشر ، وحرام على البقية ارتدائها ..شاهد

• عاجـــل : منظمة الصحة العالمية تكشف عن الدولة العربية الأكثر أمانا للحماية من فيروس كورونا ..وتؤكد أنها خالية تماما من هذا الوباء

• شاهدو المفاجأة ..ما الذي حدث في اللحظات الأولى من دخول قرار حظر التجوال في السعودية ..(فيديو وصور)

• عاجـــل : السعودية تدعو جميع المواطنين ،صغارا وكبار لتناول هذة الوجبة على وجه السرعة من اجل حمايتهم من فيروس كورونا

• عاجـــل : اردغان يصدر قرار رئاسي طارئ ويسبق كل دول العالم في اجراءات التصدي لفيروس كورونا ..وفرحة عارمة تجتاح المواطنين

• شاهدو من هي المذيعة السعودية التي ظهرت اليوم على قناة العربية وابهرت بجمالها المشاهدين ..(صور)

• عاجـــل : جميع وكالات الانباء توجه عدساتها الان نحو السعودية .. والملك سلمان يعلن فجر اليوم عن قرار صارم هو الأول في تاريخ المملكة ..شاهد

Advertisements

• عاجـــل : اول دولة عربية تعدي مرحلة الخطر .. بعد سبعة أيام فقط لن يكون هناك فيروس كورونا في هذة الدولة ..(تعرف على الدولة والسبب الغريب)

• تحذير هام وخطير : لا تتناول هذا الطعام حتى لو كنت ستموت من الجوع لأنه سيجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا

• عاجـــل : بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا ..شاهدو كيف ظهرت الفنانة هيفاء وهبي وهي تبكي خائفة من الموت

• عاجـــل : منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا قبل قليل عن الدولة العربية الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا

• شاهدو كيف ظهرت شوارع الكويت اليوم مع فيروس كورونا .. حسبنا الله ونعم الوكيل

• هل تذكرون الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بمقتل حارس الملك سلمان .. شاهد المفاجأة المدوية التي كشفتها بشأن فيروس كورونا ..ومن هو الرئيس العربي الذي سيموت بهذا الوباء

• هل تذكرون الداعية وسيم يوسف ..شاهدو كيف كانت نهايته يوم أمس صادمة .. وكيف تنكر له أولاد زايد ووجهو له الضربة القاضية !

----------------------------

وفي ذات السياق قالت مصادر بالقطاع الصحي في اليمن أن المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، ستختفي بعد سبعة أيام فقط.

واوضحت المصادر أن اليمن ستعدي مرحلة الخطورة بعد سبعة أيام ، ولن يكون هناك مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس بعد ذلك التاريخ .



واشارت المصادر انها اعتمدت بفرضيتها على تاريخ إعلان الحكومة اليمنية اغلاق جميع المنافذ ، ووصول آخر رحلة طيران إلى البلاد في تاريخ 16 مارس 2020م ، وبما أن اعراض الاصابة بالفيروس تظهر على الشخص بعد 14 يوم ، فإن تاريخ 30 مارس سيكون مكملا لتلك الفترة التي كان يفترض ان يقضيها القادمين على اخر رحلة في الحجر وهي (14)يوم ، وفي حال لم يتم تسجيل أي حالة قبل 30 مارس فإن اليمن سيكون قد عدى مرحلة الخطر ، وتصبح احتمالات تفشي الفيروس فيه ضئيلة لأن جميع منافذ البلاد مغلقة .

يشار إلى أن اليمن اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وصول الفيروس إلى البلاد ، واغلقت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلقت التعليم بالجامعات والمدارس ، بالاضافة الى تعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ، واغلاق جميع صالات الافراح والحدائق والمنتزهات ومنع التجمعات في الأماكن العامة.