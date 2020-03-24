 ملابس رخيصة الثمن ومتوفرة في جميع الدول العربية تحمي الجسم من فيروس كورونا بشكل مذهل وبنسبة 100% ..لكنها مخصصة لفئة معينة فقط من البشر ، وحرام على البقية ارتدائها ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتضاعف انتشار فيروس كورونا يوما بعد اخر ، ليضرب معظم دول العالم ويحقق ارقام قياسية بعدد الاصابات والوفيات .

ورغم بداية تلاشي وباء كورونا من بلدهم لكن لا زال أطباء وعلماء صينيون يواصلون البحث حول وباء كورونا والمسببات التي تؤدي للإصابة به وكيفية الوقاية منه.

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وللوقاية من هذا الفيروس الذي ظهر بشكل مفاجي في مدينة ووهان الصينية ، أوصى اطباء بلبس الكمامات وتجنب المصافحة والتقبيل والاختلاط والحرص على النظافة الشخصية .

وربط باحثون بين وسائل الوقاية من فيروس كورونا وبين اللباس الذي ترتدية النساء المسلمات ، او ما يعرف بالحجاب ، حيث تغطي فيه المرأة وجهها عدى العيون ، وترتدي قفازات اليد ، ولا تختلط مع غير المحارم ، وهو ما يعد وقاية كاملة من فيروس كورونا .

وفي هذا السياق أكّـد أولئك الأطباء أن تناول الليم والحمضيات بشكل عام إضافة إلى وجبة “الحلبة” إلى جانب الالتزام بالنظافة العامة للملبس والجسد يقي من الإصابة بوباء كورونا الذي يتفشى بالعالم بصورة خطرة وكبيرة