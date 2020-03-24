شكرا لمتابعة خبر عن شيخ بارز هيئة كبار العلماء في السعودية يبيح قتل هذه الفئة فقط من المصابين بفيروس كورنا الفتاك وليس كل المصابين بالفيروس ( تعرف على الفئة التي يجوز قتلها ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شيخ بارز هيئة كبار العلماء في السعودية يبيح قتل هذه الفئة فقط من المصابين بفيروس كورنا الفتاك وليس كل المصابين بالفيروس ( تعرف على الفئة التي يجوز قتلها )

2020/03/24 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ بارز هيئة كبار العلماء في السعودية يبيح قتل هذه الفئة فقط من المصابين بفيروس كورنا الفتاك وليس كل المصابين بالفيروس ( تعرف على الفئة التي يجوز قتلها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.