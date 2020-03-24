حضرموت: طائرة حربية تنقذ إمرأة حاصرتها السيول بمديرية "القطن"

أنقذ، طيران المنطقة العسكرية الأولى، مواطنة، حاصرتها السيول، في منطقة خشامر؛ التابعة لمديرية القطن، بوادي وصحراء محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
ونفذ طاقم الطيران الحربي عملية انقاذ تكللت بالنجاح؛ وذلك بعد تلقي قيادة المنطقة، بلاغًا بوجود مواطنة تحتجزها السيول في منطقة خشامر بالقطن.
كما قام الطيران بتنفيذ دورية فوق مجاري السيول، بوادي حضرموت.
يأتي ذلك بعد وفاة مواطن غرقًا في مياه السيول، في وادي سر، بنفس مدينة القطن، فيما أنقذ الطيران حياة شخصين، حاولا المرور بسيارتهما في منطقة العقاد بالقطن.
وعمت غالبية مديريات وادي وصحراء حضرموت، أمطاراً متفاوتة ما بين المتوسطة والغزيرة، يوم أمس، ونزلت السيول في معظم الأودية.
وتوقع متنبئو الجو والباحثين في الشؤون المناخية الإقليمية، باستمرارية الأمطار، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء مع احتمالية بعض التأثيرات حتى نهاية الأسبوع الجاري .
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