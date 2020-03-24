تعز: فرق طبية تفحص القادمين إلى المحافظة لمنع تفشي كورونا
تعز ـ يمن شباب نت ـ خاص
الإثنين, 23 مارس, 2020 - 01:04 مساءً
[ تعز: فرق طبية تفحص القادمين إلى المحافظة لمنع تفشي كورونا ]
باشرت الفرق الطبية التابعة لمكتب الصحة في محافظة تعز، اليوم الاثنين، عملها في المدخل الرئيسي (غرب المدينة)، بإجراء الفحوصات الطبية للقادمين إلى المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال مصدر في صحة تعز لـ "يمن شباب نت" إن "الفرق الطبية بدأت العمل في نقطة الهنجر بالمدخل الغربي للمدينة، بإجراء الفحوصات للمسافرين القدمين للمحافظة، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد".
وبحسب المصادر فإن لجنة الطوارئ وجهت باتخاذ فندق الاخوين الكائن في الضباب (غرب المدينة) كحجر صحي لنقل الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا.
ومساء أمس نفى مكتب الصحة في المحافظة، تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في المحافظة، كما بدأت في المدينة عمليات رش رذاذي للشوارع والأماكن العامة مصاحبة بحملات توعية.
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