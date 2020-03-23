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القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء

متابعات_الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء بين مأرب والجوف بعد معارك مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

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وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"ان المعارك انتهت بتحرير أبطال الجيش مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكنوا من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة المليشيا".

 

وأضاف المصدر "أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات وآليات للمليشيات في المنطقة، وأسفر القصف عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الأبطال من أسر اثنين من عناصر المليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة".

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