وكيل شبوة يدعو المنظمات الدولية للمساهمة في تعزيز جهود مواجهة كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - شبوة

دعا وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة الى المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.



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واستعرض خلال لقائه،اليوم، بمنسقي المنظمات بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني فيها ، الاجراءات الاحترازية الاولية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة المخاطر المحتملة للوباء..مشددا على ضرورة دعم المنظمات الدولية لهذه المرافق ومساعدتها لرفع جاهزيتها لمستوى خطورة الوباء.

واهاب الوكيل لمروق بمنظمات المجتمع المدني الى القيام بدورها في الحماية من مخاطر الفيروس..مؤكدا ضرورة تفعيل شبكاتها المجتمعية لتوعية بمخاطر المرض وضرورة اتباع تعليمات لجنة الطوارئ بالمحافظة والالتزام بها.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى عملية التنسيق بين المنظمات الدولية والمدنية بالمحافظة ولجنة الطوارئ فيها.