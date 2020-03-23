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عدن - ياسمين التهامي - نجل الزعيم ”عادل امام” يبكي بحرقة ويتوسل لجمهوره الدعاء بعد هذه الفاجعة المؤلمة ويكتب رسالة مزلزلة هزت وجدان الجميع (صورة مبكية)





عدن - ياسمين التهامي - نجل الزعيم ”عادل امام” يبكي بحرقة ويتوسل لجمهوره الدعاء بعد هذه الفاجعة المؤلمة ويكتب رسالة مزلزلة هزت وجدان الجميع (صورة مبكية) وجه نجل الفنان المصري عادل إمام، رسالة إلى جمهوره، وطالبهم بالدعاء. وطلب الممثل محمد عادل إمام من جمهوره في رسالته، التي شاركها عبر حسابه على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، بالدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا. وكتب الممثل الشاب في رسالته: طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش.. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم..وطالما بتسعى يبقى لسه في أمل..(أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا). وتأتي رسالة محمد عادل إمام، بعد أيام قليلة من وفاة صديقه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي. وشارك محمد عادل إمام في تشييع جنازة صديقه، الفنان هيثم أحمد زكي، كما حضر عزائه في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة. وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.









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