شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة: لا إصابات حتى الآن بكورنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا أن الفحوصات المختبرية التي اجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميع الحالات المشتبه بها من فيروس كورونا المستجد.

وطمأنت الوزارة –في بلاغ صحفي- جميع المواطنين، بأن اليمن لا تزال حتى هذه اللحظة خالية من اي إصابة بفيروس كورونا.

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وأشار البلاغ إلى أن الوزارة كانت قد تلقت يومي 21 و22 مارس بلاغات عن حالات اشتباه بمرض كورونا، لـ 9 حالات مشتبه إصابتها، منها 4 حالات لمواطنين من مديريات خور مكسر، البريقا، المنصورة، وكريتر، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، موضحاً أن الفحوصات المختبرية أكدت خلوهم جميعاً من فيروس كورونا.

وعبر البلاغ عن الشكر للعاملين في المختبر المركزي على كل الجهود التي بذلوها وعلى رأسهم د. سالم مدرم مدير المختبر، ود. راجح المليكي مدير عام الطب التشخيصي، ود. اسماعيل بشير استشاري مختبرات من منظمة الصحة العالمية.

كما شكر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية على إرسالهم اليوم شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء كورونا.