مناقشة دور العلماء والوعاظ وأئمة المساجد للتوعية بكورونا في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقش اجتماع اليوم بسيئون في حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ضم عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والوعاظ والخطباء وأئمة المساجد أهمية زيادة فاعلية دورهم للتوعية بأسباب الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تجنبها .



وتوصلت نقاشات المجتمعين إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من العلماء والأطباء لاتخاذ القرارات المناسبة لأي مستجد في إطار الإجراءات الإحترازية ، وزيادة أعداد المساجد لإقامة صلاة الجمعة بهدف التقليل من كثافة أعداد المصلين ، والتقليل من زمن خطبتي الجمعة ، وكذلك والأوقات الفارقة بين آذان الصلوات وإقامتها ، وتعليق إقامة الدروس والمحاضرات والمحافل الدينية في المساجد لمنع بقاء المصلين لفترات طويلة بداخلها .

وأكد وكيل المحافظة عصام الكثيري على الدور الذي تعول عليه السلطة المحلية في مساهمة أصحاب الفضيلة العلماء والخطباء والوعاظ وأئمة المساجد في إحداث التغيير الإيجابي وإعادة النظر في بعض العادات السائدة والتراتيب التي عهد عليها أبناء وادي حضرموت في ظل الظروف الاعتيادية نظرا لما يتبقى على بقائها من أضرار لا تحمد عقباها في ظل مستجدات ومعطيات جائحة كورونا .

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وأعطى وكيل المحافظة صورة عن الإجراءات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب الصحة والجهات ذات الاختصاص من أجل اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبهما أوضح مديرا عموم مكتبي الأوقاف والإرشاد والصحة العامة والسكان مراد صبيح والدكتور هاني العمودي أهمية عقد هذا اللقاء مع نخبة من المؤثرين في أوساط المجتمع ، مشيرين إلى الإجراءات التي تمت من أجل حماية ووقاية المواطنين من الإصابة بمرض كورونا في مناطق وادي حضرموت الذي لم تسجل إلى الآن أي حالة إصابة على مستوى الوطن بشكل عام وكيفية الحفاظ على هذا الوضع خلا الفترة القادمة .

وأكد المجتمعون على ضرورة أن تسود وتتعزز الثقافة الاحترازية في إطار عمل مشترك وموحد من قبل أصحاب الفضيلة العلماء لزيادة دورهم الفاعل في التوعية وإرسال رسائل توعوية مبسطة تحمل مدولات في كيفية الوقاية بما أتيح من إمكانيات نظرا لما يمتلكوه من قدرة عالية في إحداث التغيير والتأثير ، فضلا عن القيام بتعقيم المساجد ووضع مواد مطهره عند مداخل المساجد وإستمرار عملية الإجراءات الاحترازية التدريجية ودعوة الخيرين لتقديم الدعم اللازم لتلك الإجراءات بغية مواجهة كورونا .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة المساعد لشئون الصحراء محمد الصيعري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام .