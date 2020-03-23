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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة .. إجتماع طارئ يناقش الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
ناقش إجتماع طارئ عقد اليوم في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، برئاسة محافظ المحافظة، الدكتور، الحسن طاهر، إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد في كافة المديريات والمناطق المحررة .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد تطرق الإجتماع إلى خطة التوعية المجتمعية وعمل الفرق الصحية، وأقر رفعها الى وزارة الصحة العامة والسكان لاعتمادها.
وخلال الإجتماع، أكد محافظ الحديدة على أهمية تظافر الجهود ورفع جاهزية فرق الترصد الوبائي وتشكيل فرق عمل للتوعية والتثقيف بمخاطر فيروس كورونا وظاهرة تفشيه، وتجهيز موقع الحجر الصحي الذي حدد في الوحدة الصحية بقرية الوعرة غربي الخوخة.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة والمناسبات والمساجد.
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