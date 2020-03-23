شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : توضيح جديد للفلكي عدنان الشوافي وتنبيه هام لجميع المواطنين…(هذا ما قد يحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في آخر التطورات الفلكية المُعلن عنها ووفقاً للتصريح الصادر من العالم الفلكي عدنان الشوافي فإن اليمن ستدخل خلال الأسبوع الجاري في منخفض جوي يؤدي الى أمطار غزيرة شديدة .

وقال الشوافي في تصريحه :

جديد "الخليج 365"

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دخول اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي، موضحا أهم مؤشرات الطقس لأسبوع قادم.

وبحسب تصريح صادر عن الفلكي الشوافي، فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من مساء الجمعة 20 مارس الجاري و لأسبوع قادم، متوقع أن تدخل اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي يزيد شدة هطول الأمطار وانتشارها على نطاق واسع.

ووفقاً للشوافي، فمن المتوقع أن يكون الهطول متفاوت الشدة لا يستبعد هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المؤثرة على معظم المناطق والمدن اليمنية بشكل عام وخصوصا المناطق الشرقية وأرخبيل سقطرى والجنوبية غربية، والمرتفعات الشمالية غربية.

وقال : أهم ما نلفت الانتباه له هو التوقعات من منتصف الأسبوع القادم أن يتركز الهطول على المناطق الشرقية مع عدم استبعاد نشاط خلايا لأمطار شديدة الغزارة على المناطق الشرقية المهرة وحضرموت بدرجة رئيسية وبعض الأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

وفي ختام تصريحه دعا الفلكي الشوافي إلى الاحتماء وتوخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة والشديدة الغزارة وما يرفقها من برق وسيول، ونبه السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور وتأثر الطرق، مطالبا متابعة المستجدات ونشرات الطقس