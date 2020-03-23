شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الصينية تثير جنون العالم وترعب كل سكان الكرة الارضية وتصدر بيان رسمي صادم بشأن فيروس كورونا القاتل "نص البيان الصيني المخيف" والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 08:02 مساءً - وزارة الخارجية الصينية تثير جنون العالم وترعب كل سكان الكرة الارضية وتصدر بيان رسمي صادم بشأن فيروس كورونا القاتل "نص البيان الصيني المخيف"

أعلن تشاو لي جيان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، عن وجود اثباتات تؤكد على أن وكالة المخابرات المركزية هي التي نشرت فيروس كورونا في الصين.

​ووفقاً لـ”روسيا اليوم” نقلا عن موقع “ميديك فوروم” أشار الدبلوماسي الصيني، إلى وجود أدلة تؤكد أن فيروس COVID-19 تم إنشاؤه من قبل علماء أمريكيين عام 2015.



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يذكر أن الولايات المتحدة زودت الصين بجميع المعلومات التي بحوزتها عن فيروس كورونا المستجد.

وقد اكتشف خبراء الصين في الأرشيف مقالة منشورة عام 2015 في مجلة Nature Medicine، تؤكد على أن علماء الولايات المتحدة تمكنوا من الحصول على نوع جديد من فيروس كورونا، له تأثير مباشر في الإنسان.

ويؤكد كاتب المقالة، على أن فيروس المصدر لـ COVID-19 كان فيروس SHC014، الذي عثر عليه في الخفافيش، وعلى أساسه، تم إنشاء “فيروس خيمري” (فيروس يمتلك تجمعين أو أكثر من الخلايا والأنسجة المتميزة جينيا)، يتكيف مع جسم الإنسان.