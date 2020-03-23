شاهد : ناشطة يمنية خطفوني بملابس النوم بعد ان رفضت طلب الحوثيين باستدراج وزراء ب الجنس (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : توجة تحذير عاجل وهام لكل المواطنين والوافدين بشأن حظر التجول فتاة تعاشر الأسود والحيوانات المفترسة منذ 21عامًا .. وهذا ما حدث مع 3فهود (صور صادمة) شاهد بالفيديو : زلة لسان وزيرة الصحة المصرية تفضح حجم الكارثة السعودية المصرية بسبب كورونا بعد اثارتها الجدل برقصة الكورونا.. نرمين صفر تصدم جمهورها : “أمي تشجعني تعرفني مقربعة واحب الشطيح”

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