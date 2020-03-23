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عدن - ياسمين التهامي - تابع نتائج : مناقشة مستوى تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا بموانئ البحر الأحمر؟!

ناقش إجتماع بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم الإثنين برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر إسحاق مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا بموانئ البحر الأحمر.

واستعرض الاجتماع بحضور نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس يحيى عباس شرف الدين ما تم تنفيذه من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لمواجهة الفيروس في الموانئ التابعة للمؤسسة وتعميم وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والنقل المتضمن تعليق العمل لنسبة 80% من إجمالي موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والملحقة المركزية والمحلية لمدة أسبوعين.

جديد اب برس​

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وتطرق الإجتماع الذي ضم لجنة شؤون الموظفين إلى الآلية التي يلزم إتباعها لتطبيق القرارات الصادرة كلا فيما يخصه والتنسيق مع مدراء العموم بالمؤسسة وبما لا يؤثر على طبيعة العمل بالمؤسسة ودورها الخدمي والتنموي.

وفي الإجتماع حث الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإدارات المختصة والمعنية بالمؤسسة إلى التقيد التام بتنفيذ التدابير الإحترازية والإلتزام بتطبيق الإجراءات على كل من يصل إلى المنافذ البحرية.

مشدداً على ضرورة توفير التجهيزات للتشخيص والعزل والكادر الطبي والتمريضي والفني والخدمي للتعامل مع الحالات في حال إكتشافها وكذا الرفع بالتقارير حول المهام التي نفذتها وستنفذها الإدارات المعنية ودورها في مكافحة الفيروس في إطار خطة عملها.

وأكد القبطان إسحاق على ضرورة التوعية واليقظة والحرص ومضاعفة الجهود من قبل الجميع وبما يسهم في الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا العالمي المستجد" كوفيد-19".

حضر الإجتماع مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة نبيل عمر المزجاجي ومدراء عموم العمليات البحرية القبطان شوقي علي والشؤون القانونية مطهر العمدي والتخطيط الدكتور وضاح عبدالله مجمل وعدد من المعنيين بالمؤسسة.