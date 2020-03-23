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عدن - ياسمين التهامي - توقعات باجتياح فيروس كورونا اليمن من البحرين عن طريق "!

حذر مصدر محلي یمني، الیوم الاثنین، من خطورة اجتیاح فیروس كورونا للیمن

عبر البحرین الاحمر والعربي.

وقال عبدالرحمن المشرعي نائب رئیس مجلس تھامة الوطني، لـ"المشھد الیمني" أن

مئات اللاجئین الذین یتم تھریبھم من بلدان القرن الافریقي خاصة اثیوبیا الموبوءة

بالفیروس، یدخلون الیمن عبر البحر الاحمر والعربي.

ودعا الحكومة الیمنیة والسلطات المحلیة المختصة الى الانتباه وإغلاق أھم منفذین

یھددان الیمن بوباء كورونا من خلالھما بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والصارمة

على وجھ السرعة.

وأشار الى أنھ تم إغلاق جمیع المنافذ إلى الیمن ( المطارات، الموانئ، المنافذ البریة)

كإحتراز وقائي من انتقال فیروس كورونا إلى بلادنا الخالیة منھ للآن حسب

التصریحات الرسمیة.

وأضاف: بالأمس كنت في طریق الساحل من عدن للحدیدة و رأت عیناي المئات منھم

یدخلون بسھولھ ویتنقلون دون موانع أو عوائق.

ویعبر عشرات الأفارقة الخطوط الرئیسیة بین المحافظات الیمنیة سیرا على الاقدام

وصولا الى صعدة باتجاه الحدود السعودیة، بینما یفضل الارتریون والصومالیین البقاء

في الیمن وتقدیم طلبات لجوء سیاسي بغرض الترحیل بواسطة منظمات دولیة إلى دول

أخري

ولا توجد إحصائیات دقیقة عن عدد الأشخاص الذین یخوضون مخاطر رحلة الھروب

من شرق أفریقیا إلى الیمن. ولكن تقدیرات حذرة تتحدث عن 000.50 إلى

000.150 شخص في العام. جديد اب برس​ ​ Advertisements

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