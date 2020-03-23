شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف نفذ الطيران المروحي اليمني اليوم اول مهمة انسانية في شبام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف نفذ الطيران المروحي اليمني اليوم اول مهمة انسانية في شبام

نفذ الطيران المروحي اليمني بتوجيهات من قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء37مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس وضمن المهام الانسانية والمشاركة الفاعلة في عمليات الانقاذ تكللت بالنجاح وذلك لاحدى المواطنات من مديرية شبام التاريخية حيث حاصرتها السيول في منطقة خشامر وذلك بعد تلقي بلاغ من مدير عام مديرية شبام على ضوء ذلك اقلعت الطائرة وتم اخلاء المواطنة وقد استغرقت عملية الاخلاء 25دقيقة .

وقد قام الطيران بتنفيذ دورية فوق مجاري السيول بوادي حضرموت لتقديم المساعدة الانسانية .كما تهيب قيادة المنطقة العسكرية الأولى بكافة المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة والابتعاد عن أماكن جريان السيول وبطون الاودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم .

جديد اب برس​

​

Advertisements