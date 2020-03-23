شكرا لقرائتكم خبر عن هم تفاصيل معركة مجزر بمأرب اليوم : من تفجير واحراق وظحاياء "! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هم تفاصيل معركة مجزر بمأرب اليوم : من تفجير واحراق وظحاياء "!

جديد اب برس​ ​ Advertisements مكن الجیش الوطني الیوم من قتل ستة من عناصر

میلیشیات الحوثي وأسر أخرین في منطقة الجدفر بمدیریة

مجزر ظھر الیوم.

مصادر میدانیة قالت إن الجیش الوطني تمكن من إحراق

دبابة وتفجیر مخزن أسلحة للمیلیشیا واغتنام أسلحة متنوعة

بینھا عربة BMB وبندقیة P10 وعدد من الصواریخ

الحراریة.

وأضافت المصادر أن الجیش الوطني واصل قصفھ المدفعي

المكثف على مواقع الحوثیین في مجزر تحدیدا منطقة الجدفر.

وتشتعل المعارك في مدیریة مجزر بالتزامن مع تقدم

دم

الجیش الوطني في عدة جبھات القتال ، فقد سیطر الجیش

الوطني على عدة مواقع في صرواح وقانیة مكن الجیش الوطني الیوم من قتل ستة من عناصرمیلیشیات الحوثي وأسر أخرین في منطقة الجدفر بمدیریةمجزر ظھر الیوم.مصادر میدانیة قالت إن الجیش الوطني تمكن من إحراقدبابة وتفجیر مخزن أسلحة للمیلیشیا واغتنام أسلحة متنوعةبینھا عربة BMB وبندقیة P10 وعدد من الصواریخالحراریة.وأضافت المصادر أن الجیش الوطني واصل قصفھ المدفعيالمكثف على مواقع الحوثیین في مجزر تحدیدا منطقة الجدفر.وتشتعل المعارك في مدیریة مجزر بالتزامن مع تقدمدمالجیش الوطني في عدة جبھات القتال ، فقد سیطر الجیشالوطني على عدة مواقع في صرواح وقانیة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هم تفاصيل معركة مجزر بمأرب اليوم : من تفجير واحراق وظحاياء "! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.