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هم تفاصيل معركة مجزر بمأرب اليوم : من تفجير واحراق وظحاياء "!

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عدن - ياسمين التهامي - هم تفاصيل معركة مجزر بمأرب اليوم : من تفجير واحراق وظحاياء "!

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مكن الجیش الوطني الیوم من قتل ستة من عناصر
میلیشیات الحوثي وأسر أخرین في منطقة الجدفر بمدیریة
مجزر ظھر الیوم.
مصادر میدانیة قالت إن الجیش الوطني تمكن من إحراق
دبابة وتفجیر مخزن أسلحة للمیلیشیا واغتنام أسلحة متنوعة
بینھا عربة BMB وبندقیة P10 وعدد من الصواریخ
الحراریة.
وأضافت المصادر أن الجیش الوطني واصل قصفھ المدفعي
المكثف على مواقع الحوثیین في مجزر تحدیدا منطقة الجدفر.
وتشتعل المعارك في مدیریة مجزر بالتزامن مع تقدم
دم
الجیش الوطني في عدة جبھات القتال ، فقد سیطر الجیش
الوطني على عدة مواقع في صرواح وقانیة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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