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عدن - ياسمين التهامي - ورد الأن : الحوثي يدفع بأخطر سلاح تملكة اليمن الى جبهة صرواح لأستعادة زمام المبادرة والمضي في اجتياح مأرب بأي شكل او ثمن ( صورة )!

ضمن تصعيد خطير يقوم به الحوثيين عقب انكسارها في جبهة صرواح ويكبدها خسائر فادحة في العتاد والارواح وسقوط مواقعها بالتتابع خلال الايام الماضية غرب محافظة مأرب.

حيث اكدت مصادر محلية ان الحوثي اصدر توجيهات بإخراج عدد من الدبابات من معسكرات في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة منها معسكر السواد والنهدين والعرقوب وضبوه إلى منطقتي الاعروش وحباب بمحافظة صنعاء والقريبتين من مديرية صرواح غرب محافظة مأرب تمهيدا لاجتياح المحافظة .

وأضافت المصادر أن هذه الدبابات تم صيانتها في صنعاء في الفترة الاخيرة بعد استقطاب مهندسين دبابات تابعين للجيش اليمني والاستعانة بتجار تابعين للحوثي لاستيراد بطاريات نظام 24 بعد تلف بطاريات الدبابات نتيجة لتوقفهن فترة طويلة .

جديد اب برس​

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وأكدت المصادر أن أغلب هؤلاء الدبابات نوع BMB بالإضافة إلى دبابات T 72 روسيات الصنع وتمتاز الأخيرة بمواصفات نوعية والتي تم تشغيلها بعد استيراد بطاريات فنلندية الصنع في ظل فشل تشغيلهن بالبطاريات الصينية والتي كانت تتلف بعد التشغيل أكثر من مرة بعكس الفنلندية .

وأوضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بتدريب مقاتلين جدد تابعين لهم أغلبهم من الشباب على هذه الدبابات وذلك من خلال برامج العاب تحاكي هذه الدبابات والتي تم تزويدهم بها من قبل مبرمجين إيرانيين وكذلك الحال على الطائرات المسيرة .

الجدير ذكره أن هذه التحركات تأتي في إطار سعي الحوثيين للسيطرة على مصادر النفط من خلال محافظتي مأرب وشبوة والتي وضعه الحوثي خيار لارجعة عنه.

فيما يستعد الجيش الوطني لخوض المعركة بتحركات واسعة أخرها المعارك في صرواح والسيطرة على عدة مواقع والاقتراب من السوق.