شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان سام وخطير يباغت مزارع بلدغة قاتلة والأخير يصدم الجميع برد فعل لايخطر على البال..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرّر مزارع بمنطقة "هاردوي" بولاية "أوتار براديش" شمال الهند الانتقام من ثعبان قام بلدغه فى قدمه، حيث أكل "رأسه" ومضغها فى محاولة للنيل من الثعبان.

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ليسقط "سنويلال" مغشيًا عليه فى الحقل، حتى تم نقله لأقرب مستشفى حكومى، وقال الأطباء المعالجون إنهم لم يصادفوا حالة مثل ذلك على مدار عملهم.



وسرد القصة المزارع الهندى أن الثعبان لدغه أثناء رعايته للماشية خاصته فى الحقل، واستشاط غضباً من ألم اللدغة فقرر الانتقام بهذه الطريقة.

والغريب أن الرجل نجا من الموت بأعجولة، لأنه أكل رأس ثعبان سام، ولم يفارق الحياة.

