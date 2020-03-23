شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إسلامي شهير يفجر مفاجأة مرعبة ويكشف عن ‘‘رؤيا’’ قبل 9أشهر تحققت اليوم بحذافيرها في المسجد النبوي.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد المفكر الإسلامي الدكتور محمد عباس الحديث عن منام قد رآه قبل تسعة شهور عن غلق المسجد النبوي، وتعليق الصلاة فيه.

وكتب عباس على حسابه في تويتر :" هل تذكرون هذه الرؤيا التي رأيتها منذ تسعة شهور.. حين رأيت أن المسجد النبوي الشريف لم تعد تقام فيه صلاة الجماعة". أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​

وعن تفاصيل الرؤيا التي رآها عباس قبل شهور أنه رأى الحرم النبوي الشريف، خاليا تماما إلا من شخص عجوز.

وبحسب المنام سأله عباس في دهشة وحزن : أريد أن أصلي، هل من المعقول ألا تقام هنا صلاة الجماعة.

وأشار العجوز في حزن: هناك إمام مصري في آخر الحرم،اذهب إليه لعله يؤمك.

وتابع قائلا بحسب الرؤيا: هرعت إليه، كان خلفي أفراد قليلون لا أعرفهم، حيث وجدنا الإمام، ضئيل الحجم حزينا مسكينا،طلبت منه أن يؤمّنا، وما أن شرع حتى حذرته من أن تكون هناك جماعة أخرى في الحرم.

وأشار إلى أنه جال ببصره ثم قال حزينا: لا أحد يصلي جماعة في الحرم سوانا.

وعن الرؤيا يقول عباس أيضا : لم يدفعني لرواية هذه الرؤيا لكم إلا أنني وجدت فيها نوعا من التثبيت قد أصيب فيه وقد أخطئ.. ثم أنها معشار معشار معشار رؤيا الدكتور سلمان العودة ، والتي كانت واضحة مفجعة لا تحتمل لبسا حين رأى أن المصطفى يطلب منه أن يجد له مكانا آمنا فيجيبه أنه لا يجد له مكانا يأمن عليه فيه،في بلاد الحرمين.

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