لأول مرة.. الملك سلمان يتلقى رسالة عاجلة من ‘‘حماس’’ .. شاهد ما ورد فيها؟

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عدن - ياسمين التهامي - ناشد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لاتخاذ قرار بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وحسب موقع "الرسالة" التابع لحماس، قال هنية: "في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وخشية على حياة الإخوة الأكارم، وانطلاقا من كل الأبعاد الإنسانية والدينية للمملكة العربية السعودية في التعامل مع قضية فلسطين وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض المملكة يقومون بكامل واجباتهم والتزاماتهم العروبية والإسلامية تجاه الشعب السعودي الشقيق فإن إطلاق سراح الفلسطينيين يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جلالة الملك لن يتردد في القيام بها". أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​

وأضاف: "في ذكرى الإسراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز وجل هذا الرباط المقدس بين أرض الحرمين وأرض فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخلاء سبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتماشى مع الدور الرئيس للمملكة وشعبها المضياف".

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