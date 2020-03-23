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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر خبير ايطالي يباغت الجميع وينصح بتناول هذه النبتة اليمنية الشهيرة يوميا..ويؤكد استحالة اصابة الشخص الذي يتناولها بفيروس كورونا( صورة للنبتة السحرية )

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