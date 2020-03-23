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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يناقش مع وجهاء بالحاف إحتياجات مناطقهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، بمكتبه اليوم، مع مشايخ وأعيان قبائل مناطق بالحاف وبحضور مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان، إحتياجات مناطقهم .
وتناول اللقاء دور القبائل في الحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي وجهود السلطة المحلية في احتواء جميع الخلافات السياسية والقبيلة في المحافظة والتوجه نحو البناء والتنمية.
وناقش اللقاء ملف الخدمات بصورة عامة ومنها الكهرباء والمياه في منطقة الفيدمي ويروب وعدد من المناطق بلحاف.
وفي اللقاء استعرض المحافظ الوضع الصحي العام في المحافظة والخطوات التي اتخذتها السلطة المحلية ضمن الإجراءات الأحترازية للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المحافظة.
وأشار المحافظ إلى ان السلطة المحلية بالمحافظة سخرت كافة امكانياتها لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لمنع تفشي الفيروس في حال دخوله للمحافظة، متمنيا بأن تمر هذه الأزمة على خير.
ودعا المحافظ جميع شرائح المجتمع المهري الى التعاون ولم الشمل خلال هذه المرحلة الصعبة ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
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