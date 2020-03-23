تواصل أعمال صيانة شبكة مياه الصرف الصحي بمديرية صيرة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 Advertisements عدن - الخليج 365 تتواصل أعمال الصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي بمختلف الأحياء والشوارع بمديرية صيرة محافظة عدن.

وشملت أعمال الصيانة اليوم و بإشراف مباشر من نائب مدير المنطقة الأولى للصرف الصحي فتحي الصنعاني، تصفية وإزالة الإنسدادات في أنابيب الصرف الصحي الرئيسية لأحياء القطيع والبنك المركزي بالمديرية. وأكد نائب مدير المنطقة الأولى للصرف الصحي بمديرية صيرة بعدن المهندس فتحي الصنعاني، استمرار أعمال الصيانة الدورية في شبكة الصرف الصحي في المديرية، بتوجيهات مباشرة من مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس فتحي السقاف، تجنبا لطفح مياه المجاري والتسبب بإنتشار الأمراض والأوبئة.

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