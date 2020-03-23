- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. مدير عام المعلا يغلق سوق القات ويطلع على استعدادات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
عدن - الخليج 365
أغلقت السلطة المحلية في مديرية المعلا بالعاصمة عدن, اليوم الإثنين، سوق بيع القات، إستجابة للإجراءات والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وقام مدير عام مديرية المعلا بمحافظة عدن فهد مشبق، بزيارات ميدانية لعدد من المرافق الخدمية والصحية والأسواق والأماكن العامة، في إطار جهود السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا.
وشملت جهود إغلاق سوق القات بالمديرية لمنع حدوث أي ازدحام بين المواطنين وانتقال العدوى لا سمح الله.
وخلال زيارته لمكتب الصحة بالمديرية، استمع مشبق، من القائمين على مكتب الصحة إلى الإستعدادات والترتيبات والجهود المبذولة في عدد من المراكز الصحية لمجابهة مرض كورونا، وكيفية التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بالمرض إن وجدت.
كما قام مشبق، بزيارة تفقدية لعدد من أسواق المديرية، والتقى بعدد من نشطاء المجتمع المدني، ودعاهم إلى ضرورة وأهمية مساهمتهم في خدمة المجتمع من خلال القيام بحملات التوعية بخصوص كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. مدير عام المعلا يغلق سوق القات ويطلع على استعدادات مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.