عدن .. مدير عام المعلا يغلق سوق القات ويطلع على استعدادات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أغلقت السلطة المحلية في مديرية المعلا بالعاصمة عدن, اليوم الإثنين، سوق بيع القات، إستجابة للإجراءات والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



وقام مدير عام مديرية المعلا بمحافظة عدن فهد مشبق، بزيارات ميدانية لعدد من المرافق الخدمية والصحية والأسواق والأماكن العامة، في إطار جهود السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وشملت جهود إغلاق سوق القات بالمديرية لمنع حدوث أي ازدحام بين المواطنين وانتقال العدوى لا سمح الله.

وخلال زيارته لمكتب الصحة بالمديرية، استمع مشبق، من القائمين على مكتب الصحة إلى الإستعدادات والترتيبات والجهود المبذولة في عدد من المراكز الصحية لمجابهة مرض كورونا، وكيفية التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بالمرض إن وجدت.

كما قام مشبق، بزيارة تفقدية لعدد من أسواق المديرية، والتقى بعدد من نشطاء المجتمع المدني، ودعاهم إلى ضرورة وأهمية مساهمتهم في خدمة المجتمع من خلال القيام بحملات التوعية بخصوص كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.