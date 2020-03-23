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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل .. محمد بن زايد يفاجئ كل الإمارتيين ويصدر قبل قليل قرار سار والمواطنيين يخرجون للشوارع .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل .. محمد بن زايد يفاجئ كل الإمارتيين ويصدر قبل قليل قرار سار والمواطنيين يخرجون للشوارع .. شاهد أصدر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء؛ قرارًا عاجلًا فاجأ عدد من المواطنين في دولة الإمارات. ونصَّ قرار بن زايد -بحسب صحيفة الإمارات اليوم-، على إعفاء مئات من المواطنين المتقاعدين من سداد قروض سكنية كانوا قد حصلوا عليها سابقًا. وذكرت إمارة أبو ظبي في بيان لها، أن محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية بقيمة بلغت حوالي 444 مليون درهم. وأضافت الصحيفة: أن عدد المواطنين المعفيين حتى الآن إلى 640 مواطنًا، حيث تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني، أو ما تبقى منه، بقيمة إجمالية تقارب 652 مليون درهم.







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