الحكومة الشرعية تعلن بدء الاجازة الصيفية

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يزيد بن سلمان - شبوة - نائب رئيس الوزراء يصدر تعميماً بإعادة تزمين ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل التعليمية

23 مارس 2020م

أصدر نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم تعميماً بخصوص تزمين ما تبقى من الفصل الثاني إعادة تزمين ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي الذي توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمرض "كورونا" .. وقد نص التعميم في المقام الأول على استمرار الإجازة الاضطرارية بسبب فيروس كورونا لما تبقى من شهر مارس وبالتحديد من مارس 23 مارس 2020م وحتى 30 مايو 2020م والذي يوافق 7 شوال 1441هـ لكل فروع التعليم الجامعي والعام والفني والمهني والمهني والحكومي والأهلي .. حيث تعد هذه الفترة بمثابة الإجازة الصيفية، فيما يُستأنف الدوام الدراسي في 31 مايو 2020م والذي يوافق 8 شوال 1441هـ ويستمر حتى 4 يوليو 2012م الموافق 13 ذو القعدة 1441هـ .. كما تبدأ امتحانات الجامعات والمستوى الثالث الثانوي والمعاهد الفنية وكليات المجتمع من 15 يوليو 2020م، أما المستوى التاسع الأساسي سيتم إجراء امتحاناته مع بقية المستويات كون الامتحان وزاري .. وقد نص التعميم بأن كل الامتحانات في جميع فروع التعليم تنتهي ما قبل عيد الأضحى المبارك، فيما تُعطى للطلاب إجازة بقية شهر ذي الحجة بالإضافة إلى عدد من أيام شهر محرم بحيث يبدأ العام الدراسي الجديد في 1 سبتمبر 2020م الموافق 13 محرم 1441هـ .. في المقام الثاني دعا التعميم الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية إلى إنجاز التهيئة للعام الدراسي الجديد بما في ذلك إجراء امتحانات القبول للعام الدراسي الجديد خلال فترة زمنية تمتد من نهاية الامتحانات إلى 31 أغسطس 2020م .. وقد اقتضى التعميم أن تحدد وزارتا التربية والتعليم والتعليم المهني الوقت المناسب لإجراء امتحانات النقل للطلاب من سنة أولى وحتى الصف الثامن الأساسي، وطلاب المستوى الأول الثاني الثانوي والمستوى الأول من المعاهد الفنية بحيث تنتهي منها قبل 14 يونيو 2020م .. وفيما يخص إعداد متطلبات الامتحانات من أسئلة وأرقام جلوس وغير ذلك فقد دعا التعميم الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتدريب المهني إلى أنجاز المهام المناطة بها قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحانات، إضافةً إلى وضع بعض الإجراءات التفصيلية المزمنة إذا رأت الوزارة المعنية ضرورةً لتعميمها على مكاتبها بالمحافظات والمؤسسات التعليمية التابعة لها.