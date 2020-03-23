الشرعية تدفع بلواء عسكري كامل إلى شقرة في أبين وسط إستنفار جنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

عدن - الخليج 365

دفعت الشرعية باللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، إلى مدينة شقرة بمحافظة أبين، بالتزامن مع إستنفار قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، التي إعتبرت الدفع بهذه القوة نحو شقرة خرق لإتفاق الرياض .

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وذكرت مصادر محلية، أن القوة وصلت اليوم بقيادة العميد مهران القباطي إلى مدينة شقرة لتعزيز القوات المتمركزة في المدينة وتموضعت في مواقع متقدمة بمدينة شقرة . ونقلت وسائل إعلام محلية عن مهران قباطي قوله، إن وحدات اللواء على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية لتنفيذ أي مهام موكلة من القيادة ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي .. مُشيراً إلى ما تقوم به مليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من طهران من ضغط عسكري على الشرعية، وهو ما يستلزم تظافر جهود كل الشرفاء من أبناء الشعب اليمني للقضاء عليها بعيداً عن مشاريع التقسيم والتشرذم، على حد قوله .

وبالتزامن حذر مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أياً كان من طعن الجنوب في الخاصرة .

وقال في تغريدة له على تويتر، "لن تنال من صمود شعبنا اراجيف المنهزمين ، ولن تجدي نفعا سياسة شراء النفوس الرخيصة والا لكانت نفعت عجانكم قبلكم" .

وأضاف "عيوننا مفتوحة وأصابعنا ما تزال على الزناد ، ومقاتلينا البواسل يقدمون ابلغ درجات التضحية ضد مليشيات الحوثي" مؤكداً بالقول "ولن نقبل ان نطعن في الخاصرة من أي كان" .