الخبنشي يصدر توجيهات جديدة في إطار الإستعداد لمجابهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أصدر نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، توجيهات جديدة وذلك في إطار إستعدادات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد الذي إجتاح معظم دول العالم وأسفر عن مقتل وإصابة الالاف .



وتضمنت توجيهات نائب رئيس الوزراء، استمرار تعليق التعليم الجامعي والعام والفني والمهني الحكومي والاهلي لما تبقى من شهر مارس الجاري وبالتحديد من 23 مارس 2020 وحتى 30 مايو والذي يوافق 7 شوال 1441هـ واعتبار هذه الفترة بمثابة الاجازة الصيفية.

Advertisements

واوضح نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في رسالته التي وجهها الى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والتدريب المهني، والمحافظون،بان تبدأ الدراسة في 31 مايو 2020 الذي يوافق 8 شوال 1441هـ وتستمر حتى 4 يوليو 2020 الموافق 13 ذو القعدة 1441ه ، ومن 15 يوليو 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441ه تبدأ الامتحانات الجامعات وكذلك ثالث ثانوي والمعاهد الفنية وكليات المجتمع ،حيث ان المستوى التاسع اساسي سيتم اجراء امتحاناته مع بقية المستويات كون الامتحان وزاري

واشار الى ان تنتهي كل الامتحانات بكل فروع التعليم ماقبل عيد الاضحى المبارك وبعدها تعطي للطلاب اجازة بقية شهر ذو الحجة وعدد ايام من شهر محرم بحيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021م في 1 سبتمبر 2020م الموافق 13 محرم 1442ه .

وشدد على ضرورة ان تنجز الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية خلال الفترة من نهاية فترة الامتحانات وحتى 31 اغسطس 2020م،التهئية والاعداد للعام الجامعي الجديد2020-2021م بما في ذلك اجراء امتحانات القبول للعام الجامعي الجديد..منوهاً بان امتحانات النقل من سنة اولى وحتى ثامن اساسي واول وثاني ثانوي والمستوى الاول من المعاهد الفنية تحدد الوزارتين الوقت المناسب لاجراء الامتحانات بحيث تنتهي منها قبل 14 يونيو 2020.

واهاب بالوزارات المعنية(التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني)بانجاز كل متطلبات الامتحانات من الاسئلة وارقام الجلوس وغير ذلك خلال الفترة ما قبل الموعد المحدد لاجراء الامتحانات وعليها ان تضع بعض الاجراءات التفصيلية المزمنة اذا رأت الوزارة المعنية ضرورة لذلك وتقوم بتعميمها على مكاتبها في المحافظات والمؤسسات التعليمية التابعة لها.