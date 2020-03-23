شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. المقاومة الجنوبية والحزام الأمني ينفذان حملة لإغلاق أسواق القات والمراكز التجارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 عدن - الخليج 365 نفذت قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، اليوم الإثنين، حملة لإغلاق أسواق القات والمراكز التجارية في العاصمة عدن، تنفيذاً لقرار القيادة العامة لألوية الدعم والإسناد، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقامت القوات بإغلاق أسواق القات في مختلف المديريات وطالبت المحلات التجارية ومراكز التسوق بإغلاق أبوابها، كما أغلقت الأماكن العامة التي تشهد تجمعات للمواطنين . وأصدرت قوات الدعم والإسناد، قراراً طالب مالكي الاسواق التجارية والمحلات بالاغلاق لكامل لمدة اسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين، محذرة من مخالفة هذا القرار وأنها ستتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. المقاومة الجنوبية والحزام الأمني ينفذان حملة لإغلاق أسواق القات والمراكز التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.