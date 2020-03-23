أمانة الإنتقالي تقف أمام الخطوات العملية لمواجهة وباء فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وقفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام، أمام الخطوات العملية التي تم إتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد .



وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء السقطري، نتائج زيارته الميدانية لتفقد سير العمليات العسكرية في جبهات شمال الضالع، مشيداً بما لمسه من جاهزية عالية يتمتع بها أبطال القوات الجنوبية المشتركة، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية مواصلة تزويد أولئك الأبطال بالمؤن والذخائر والرجال، والاهتمام الكامل بأسر الشهداء وعلاج الجرحى.

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وفي سياق آخر شدد اللواء السقطري على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس، والتوجيهات التي تضمنتها الكلمة التي وجهها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لشعب الجنوب مساء أمس بخصوص الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووقف الاجتماع أمام آخر المستجدات على الساحة الجنوبية، وأبرزها حوادث الاغتيالات التي شهدتها العاصمة عدن والتي استشهد على إثرها موظفا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أحمد اليوسفي ومحمد طارق، حيث عبّرت الأمانة العامة عن تعازيها الحارة لذوي الشهداء، وإدانتها الكاملة لأي أعمال إرهابية تستهدف الموظفين العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وغيرها من المجالات.

وناقش الاجتماع الخطوات العملية لمواجهة وباء فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات التي اتخذها ويتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي لمواجهة الوباء الذي فتك بالعديد من البلدان حول العالم .

وأيّد الاجتماع التدابير المتخذة التي تضمنتها كلمة القائد عيدروس الزُبيدي، لمواجهة فيروس كورونا، والتي تتطلب تقييد التحركات والتجمعات والفعاليات بجميع أشكالها، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون تعاون المواطنين مع الأجهزة المعنية.

واستمع الاجتماع إلى تقريرٍ مقدمٍ من الدائرة السياسية، حول المشهد السياسي العام للشهر الحالي، والذي تضمن العديد من الأحداث على الساحه الجنوبية، بالإضافة إلى تقرير مُقدم من دائرة حقوق الإنسان، عن جُملة الأنشطة التي نفذتها الدائرة خلال الفصل الأول من العام الجاري .