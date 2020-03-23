المكلا .. إطلاق سراح المحبوسين بإلإفراج المشروط في إطار مجابهة كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

المكلا - الخليج 365

أطلق صباح اليوم الإثنين، سراح 83 من المحبوسين في إدارة التأهيل والإصلاح بساحل حضرموت، بالإفراج المشروط عن 83 سجين منهم رهن المحاكمة، ورهن التحقيق، ورهن جمع الاستدلالات، ومحكومين بمضي ثلاثة أرباع مدة الحكم ونصف المدة، نتيجة لحسن السيرة والسلوك، وتجنباً لإزدحام النزلاء في السجون وأصابتهم بوباء فيروس كورونا.



جرت عملية إطلاق سراح المحبوسين، بحضور رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري، الذي اجرى اتصال مع النائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش، الذي اعطى توجيهات بالإفراج عن النزلاء الذين قضوا نصف المدة، ورئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش الذي بدوره اعطى توجيهات بالإفراج عن النزلاء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة، والمدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، ومدير عام مديرية المكلا العميد حسين الحامد، ووكيل النيابة لشؤون الأمن والسجون القاضي هاني بلحاف، ومدير إدارة التأهيل والإصلاح العقيد علي العكبري.

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وقد تم عرض جميع النزلاء قبل الإفراج عنهم على المركز الصحي الخاص بأدارة التأهيل والإصلاح بساحل حضرموت، للتأكد من سلامتهم الصحية، وعدم إصابتهم بوباء فيروس كورونا، تجنباً لتفشيه في المجتمع.

وفي ذات السياق فقد التقى بعدها الحضور بمدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي، للأفراج عن عدد من المحتجزين في المديرية قبل عرضهم على النيابة.