شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ماذ يحدث ظهور الحيوانات بمختلف أنواعها تتجول في شوارع هذه المدينة بعدما ضربها كورونا (صور موحشة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شاهد : وفاة عروسين في ‘‘ليلة الدخلة’’ بعد 3ساعات من الزفاف والسبب صادم ولا يخطر على بال أحذروا هذا الفعل الخطير أمر ملكي عاجل.. هاذ ما يحدث الان في السعودية بعد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا عاجلا ..تفاصيل حصرية مجتهد يفجر مفاجآت صادمة بشأن تفشي كورونا في السعودية… والقوات المسلحة تتدخل .. شاهد ضاحي خلفان يحدد موعد انتهاء أزمة كورونا.. ويشعل تويتر

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