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عدن - ياسمين التهامي - والدة فنانة شهيرة تتبرأ منها على الهواء مباشره والسبب صادم .. شاهد (فيديو)





عدن - ياسمين التهامي - والدة فنانة شهيرة تتبرأ منها على الهواء مباشره والسبب صادم .. شاهد (فيديو) نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها على إنستجرام، مكالمة بينها وبين والدتها تخبرها فيها أنها ستزورها مع أشقائها للاحتفال معها بعيد الأم. أضافت عبد النور أنهم سيحضرون لوالدتها كعك للاحتفال بهذه المناسبة وسيحضرون مع أبنائهم وسيسببون الازدحام في منزلها، لترد والدتها ساخرة إنهم ليسوا أبناءها وأنها عثرت عليهم وربتهم في منزلها فقط، تخوفًا مما يسببه الزحام من انتقال العدوى بفيروس كورونا. يشار إلى أن سيرين عبد النور تنشغل في تصوير مسلسل دانتيل ومن المقرر عرضه في رمضان 2020 مسلسل دانتيل من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح







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