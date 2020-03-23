شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد في أثناء تحضير الفنانة دنيا سمير غانملمراسم زفافها القريب أصيبت بحالة استياء شديدة إذ انتشرت في تلك الفترة خبر وفاتها قتلا. بعدما أصدرت عدة مواقع الكترونية نبأ وفاة الفنانةدنيا سمير غانم، أكدت هي بنفسها أنها بخير ولم تتعرض لأي شيء قائلة:(الله يهديكم ويكفينا شر البشر). وقد صرحتدنيا سمير غانممعرفتها للشائعة عبر أصدقائها بحيث قام العديد منهم الاتصال بها من أجل الاطمئنان عليها، وهي ليست على علم بالشائعة مما زاد الخبر من استيائها لافتة أنه ما فائدة الناس في نشر مثل هذه الشائعات فهي لاتجدي نفعا وتبعث التوتر والاستياء في قلب الفنان نفسه. مع العلم أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قد نشرت الخبربعبارة مقتل دنيا سمير غانم. الجدير بالذكر أندنيا سمير غانمتستعد لزفافها قريبا على المذيع المصري رامي رضوان لهذا العام.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.