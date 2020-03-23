شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فضيحة مدوية جديدة لقناة "العربية" ومحمد العرب تثير موجة واسعة من السخرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت قناة “العربية” السعودية، من جديد، لموجة سخرية كبيرة، جراء الأكاذيب التي ينشرها مراسل القناة في اليمن “محمد العرب”، الذي قام بنشر خبر وصورة عن مقتل قيادي بارز في أنصارالله؛ ليتضح أن القتيل حي ومغترب في أوروبا.

ونشر محمد العرب أمس الأحد، على موقع “تويتر” صورة لأحد الشهداء، في جبهة قانية قال أ”نها للقيادي الحوثي طارق أحمد العواضي” ليرد عليه العواضي نفسه بأنه حي يرزق في هولندا .



وسخر المغترب اليمني في أمستردام طارق أحمد سالم العواضي، في تغريدة له بموقع “تويتر”، من نشر العرب لخبر وفاته في جبهة قانية قائلاً: “قال محمد العرب بأنني قتلت في قانية، هذا وأنا في هولندا، جالس يكذب له على خلق الله.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف العوضي نحن في هولندا أين أنتم ؟!



الجدير بالذكر أن مراسل قناتي “العربية” و “الحدث” السعوديتين اصيب بحالة هوس، لنشر الأكاذيب، ارتفعت حدتها بشكل ملحوظ منذ سيطرة الجيش واللجان على معظم جبهات شرق صنعاء في نهم والجوف ومأرب.

