شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم تحدد رسميا موعد اختبارات النقل والشهادتين العامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، ما تروج له بعض الأبواق الإعلامية التابعة للعدوان بخصوص قرارات جديدة حول مواعيد اختبارات النقل والشهادتين العامة بعد موعد التعليق.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان زوروا تعميما باسم وزارة التربية والتعليم وتداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى ظهور ٢٣ إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بدء الاختبارات للشهادتين الأساسية والثانوية بعد عيد الأضحى.

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وأكد المصدر أن هذا التعميم مزور ولا أساس له من الصحة وأن قرار الوزارة بتعليق الدراسة والامتحانات حتى إشعار آخر هو المعمول به في سياق الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بموجب توصيات منظمة الصحة العالمية في سياق الحرب على فيروس كورونا.

ودعا المصدر التربوي المسؤول كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التحري والدقة في نقل المعلومات من مصادرها الموثوقة والمعتمدة المتمثلة في الموقع الإلكتروني للوزارة والإدارة العامة للإعلام التربوي والقناة التعليمية وألا ينجروا وراء الشائعات والأكاذيب التي تنشرها أدوات العدوان وعملاؤه بغرض زعزعة الاستقرار واقلاق السكينة في سياق حربهم العدوانية الشاملة على اليمن.

وأشار إلى أن لوزارة التربية والتعليم قنواتها ووسائلها الإعلامية وموقع رسمي يتم نشر كل ما يخص الوزارة عبرها.

