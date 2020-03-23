شكرا لقرائتكم خبر عن يمني مقيم في اميركا يشرح معاناته مع كورونا وكيف انتقل إليه ونصيحته لكل شخص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرح المواطن، محسن ذرحان، المقيم في الولايات المتحدة الاميركية تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح محسن ذرحان الذي يعتبر أول يمني يصاب ويتعافى من كورونا، في فيديو تم تداوله من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أصيب بالفيروس أواخر شهر فبراير الماضي.

جديد "الخليج 365"

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وقال ذرحان إنه تردد على المستشفى ثلاث مرات إثر تعرضه لآلام في المفاصل واسهال حادة، وحمى شديدة كانت تصل إلى 105 درجات.

وأشار ذرحان إلى أنه أعطي ثلاثة أنواع من المضادات الحوية لكن لم تجد نفعاً مع الحمى التي كانت شديدة، وحالته ازدادت سوءا يوم بعد آخر، حسب تعبيره.

ولفت ذرحان إلى أنه في المرة الأخير ذهب إلى عيادة خاصة وأخبرته الطبيبة بضرورة اجراء فحوصات معينة، وعاد إلى المستشفى الذي ذهب إليه في بداية مرضه واخذت منه عينات وارسلت إلى المركز الصحي في ولاية نيويورك وعندها تم التأكد بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال ذرحان إنه ظل مدة 16 يوما في المستشفى يتلقى خلالها العلاجات، وبعد مضي ستة أيام من دخوله المشفى بدأ يشعر بتحسن كبير في صحته ويتقبل الأكل والشرب، لافتاً إلى أنه ظل باستمرار في شرب السوائل.

وبين ذرحان الذي يعمل سائق أجرة، أنه أصيب بعدوى من أحد الركاب الذين كان يقلهم.

وشدد ذرحان على عدم الاستهانة بالمرض كونه قاتل واعراضه شديدة جدا، مؤكداً على ضرورة الوقاية أولا وقبل كل شيء والاستجابة لنصائح السلطات الصحية دون أي تهاون.