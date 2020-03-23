شكرا لقرائتكم خبر عن هام: الأرصاد يحذر جميع المواطنين ويدعو سرعة إبتعادهم من هذه الأماكن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة

جديد "الخليج 365"

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وأشار المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها الى استمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء وأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة الى غزيرة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق المحاذية لها , وأجزاء من غرب بحر العرب وخليج عدن .

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون خفيفة الى متوسطة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من الصحاري وأرخبيل سقطرى ؛وستتفاوت بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بالرعد على اجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من محافظة تعز جنوبا الى اجزاء من محافظة صعدة شمالا .

ولفت المركز إلى أن الأمطار ستمتد شرقا باتجاه أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء , لحج , الضالع , ابين , مأرب , شبوة , حضرموت والمهرة , فيما قد تهطل متفرقة على السواحل الغربية لمحافظات حجة , الحديدة , تعز , لحج والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال فترتي الظهيرة والمساء .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.