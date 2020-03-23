شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 23-3-2020 في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مصرفية ان احدث أسعار صرف وبيع العملات الأجنبية شهدت استمرار للارتفاع مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 22-3-2020، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وصنعاء. وننشر لمتابعي عدن نيوز آخر تحديث لاسعار الشراء والبيع ورد الينا حيث جاءت الاسعار بالنسبة للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي: جديد "الخليج 365" Advertisements اسعار الصرف في عدن

الشراء: الدولار الأمريكي: 660 الريال السعودي: 173.7 البيع: الدولار الأمريكي: 663 الريال السعودي: 174 اسعار الصرف في صنعاء

الشراء: الدولار الأمريكي: 600 الريال السعودي: 158.4 البيع: الدولار الأمريكي: 602 الريال السعودي: 158.7

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