شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فتاة تعاشر الأسود والحيوانات المفترسة منذ 21عامًا .. وهذا ما حدث مع 3فهود (صور صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : زلة لسان وزيرة الصحة المصرية تفضح حجم الكارثة السعودية المصرية بسبب كورونا بعد اثارتها الجدل برقصة الكورونا.. نرمين صفر تصدم جمهورها : “أمي تشجعني تعرفني مقربعة واحب الشطيح” السعودية تصدر امر ملكي بمنع التجول من الـ7 حتى السادسة صباحا باستثناء 5 قطاعات.. وعدم الخروج إلاّ في «الضرورة القصوى» فيروس كورونا يبكي كل المصريين و يدخل الحزن لقلوبهم بموت أركان حرب الجيش المصري اللواء خالد شلتوت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : فتاة تعاشر الأسود والحيوانات المفترسة منذ 21عامًا .. وهذا ما حدث مع 3فهود (صور صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.